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Общество11 января 2022 7:28

В Нижнем Тагиле нашли мужчину, пропавшего больше года назад

Михаила Кривошеева с лета 2020 года разыскивала сестра
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Пропавшего мужчину нашли сотрудники полиции

Пропавшего мужчину нашли сотрудники полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле нашли 53-летнего Михаила Кривошеева, пропавшего больше года назад.

- Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. По словам найденного мужчины, он проживает в районе улицы Индустриальная, там же подрабатывает разнорабочим на складах, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Он рассказал полицейским, что в 2020 году он разбил свой телефон и потерял все контакты для связи, поэтому больше не созванивался с родственниками. Напомним, все это время его искала сестра из Саранска. Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское», подключились к розыску, когда появилась информация, что пропавшего видели в Нижнем Тагиле.