В Югре поймали торговцев паленым алкоголем

опасную продукцию в Кондинский район привозили из Тюмени Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кондинском районе Югры полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в торговле паленым алкоголем.

Оказалось, что у хозяина одной из торговых точек нет лицензии на продажу спиртного, сам он находится за пределами региона, однако полиция задержала его сына, руководившего магазином во время отсутствия отца. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

В торговой точке изъяли документацию, канистры с неизвестной жидкостью и запахом спирта, которую направили на экспертизу. Также на исследование переданы бутылки из-под суррогатной продукции, которую раньше тут покупали жители.

Сейчас продавец торговой точки задержала и отправлена в изолятор временного содержания. Также под стражу взят житель Тюмени, который продавал опасную продукцию сыну владельца магазина. Возбуждено уголовное дело.