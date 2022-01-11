Погрузка на СвЖД выросла на 4,6% в 2021 году, до 150 млн тонн

Грузовой поезд в пути. Фото из архива РЖД

Также это и на 6% больше допандемийного 2019 года. В январе-декабре 2021 года на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 40,3 млн тонн (+1,6% к 2020 году);

- строительных грузов – 25,4 млн тонн (+6,5%);

- химических и минеральных удобрений – 17,5 млн тонн (+7,4%);

- руды железной и марганцевой – 12,6 млн тонн (-0,9%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 11,6 млн тонн (+10,2%);

- черных металлов – 10,6 млн тонн (+10,3%);

- руды цветной и серного сырья – 5,9 млн тонн (-4,6%);

- цемента –3,8 млн тонн (+22,7%);

- химикатов и соды – 3,6 млн тонн (+4,7%);

- кокса – 2,7 млн тонн (+9,8%);

- лесных грузов – 2,5 млн тонн (+3,3%);

- лома черных металлов – 2,4 млн тонн (+4,2%).

Грузооборот в 2021 году вырос на 1,9% и составил 215,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,3%, до 274,9 млрд тонно-км.

Погрузка на СвЖД в декабре 2021 года составила 13,1 млн тонн (+10,5% к декабрю прошлого года). Грузооборот за декабрь составил 17,7 млрд тарифных тонно-км (-3,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 22,7 млрд тонно-км (-3,5%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в 2021 году составила 1 млрд 282,9 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за предыдущий год. Грузооборот в 2021 году составил 2637,8 млрд тарифных тонно-км (+3,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3319,6 млрд тонно-км (+3,1%).

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в декабре 2021 года составила 108,4 млн тонн, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Грузооборот за декабрь составил 220,9 млрд тарифных тонно-км (-2,6%). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 277,9 млрд тонно-км (-2,6%).