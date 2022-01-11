Жители Нижнего Тагила жалуются на плохую уборку улиц от снега

Пока на тротуарах в Нижнем Тагиле остается много снега. Фото: издание TagilCity.ru

Жители Нижнего Тагила жалуются на плохую уборку улиц после сильных снегопадов в праздничные дни. Несмотря на круглосуточную уборку улиц от снега, одновременно прибраться во всем городе не получится.

По данным издания TagilCity.ru, у магазина «Смак» недалеко от Железнодорожного вокзала тагильчанам приходится буквально перелезать через горы снега. Часть тротуаров завалена снегом, из-за чего проход для пешеходов сузился до 40 сантиметров.

Также горожане рассказывают о заваленных снегом стоянках у магазинов, куда невозможно подъехать на автомобилях с низкой посадкой.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, дорожные службы после снегопадов работают в круглосуточном режиме. Сейчас идет вывоз снега с магистральных улиц.

- Одновременно везде убрать снег не получается. Грейдера срезают накат, это все перемещается на обочину, - говорит директор организации, которая занимается чисткой улиц на Вые, Гальянке и Красном Камне.

Издание напоминает, что в ночь на 10 января с Ленина и Горошникова вывезли 110 грузовиков со снегом, с Островского и Фрунзе – 70 грузовиков.