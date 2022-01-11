Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на 11 января

В Екатеринбурге работает 13 мобильных пунктов вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на вторник, 11 января. Рассказываем, где сегодня можно сделать прививку от коронавируса.

Отметим, что в прививочный пункт необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

ЕКАТЕРИНБУРГ

- ТРЦ «Гринвич» - с 10:00 до 18:00

- ТЦ «МЕГА» - с 12:00 до 18:00

- Аэропорт «Кольцово» - с 9:00 до 17:00

- ТЦ «Дирижабль» - с 12:00 до 18:00

Гипермаркет «Сима-Ленд» - с 10:00 до 16:00

- ТРЦ VEER Mall - с 14:00 до 18:00

- Екатеринбургский цирк - с 13:00 до 18:00

- ТЦ «ОМЕГА» - с 12:00 до 18:00

- Жилой комплекс на Мехренцева, 38 - с 10:00 до 14:00

- ТРК «Парк Хаус» - с 10:00 до 18:00

- ТЦ «МАКСИДОМ» - с 12:00 до 16:00

- ТЦ «Дирижабль» - с 12:00 до 18:00

- Гипермаркет «Сима-Ленд» - с 10:00 до 16:00

СЕРОВ

- ТЦ «Nebo» - с 12:00 до 20:00

-ТЦ «Тайга» - с 12:00 до 16:00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

- Аптека №57 - с 14:00 до 19:00

СРЕДНЕУРАЛЬСК

- КТ «Волна» - с 16:00 до 20:00

СЫСЕРТЬ

- Здание ЖКХ (ул. Коммуны, 48) - с 9:00 до 14:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- Центральный торговый комплекс - с 11:00 до 19:00

- ТРЦ «DEPO» - с 16:00 до 20:00

- ТРЦ «Квадрат» - с 16:00 до 19:00

- Нижнетагильский цирк - с 15:00 до 18:00