Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на 11 января

В Екатеринбурге работает 13 мобильных пунктов вакцинации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на вторник, 11 января. Рассказываем, где сегодня можно сделать прививку от коронавируса.
Отметим, что в прививочный пункт необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
ЕКАТЕРИНБУРГ
- ТРЦ «Гринвич» - с 10:00 до 18:00
- ТЦ «МЕГА» - с 12:00 до 18:00
- Аэропорт «Кольцово» - с 9:00 до 17:00
- ТЦ «Дирижабль» - с 12:00 до 18:00
Гипермаркет «Сима-Ленд» - с 10:00 до 16:00
- ТРЦ VEER Mall - с 14:00 до 18:00
- Екатеринбургский цирк - с 13:00 до 18:00
- ТЦ «ОМЕГА» - с 12:00 до 18:00
- Жилой комплекс на Мехренцева, 38 - с 10:00 до 14:00
- ТРК «Парк Хаус» - с 10:00 до 18:00
- ТЦ «МАКСИДОМ» - с 12:00 до 16:00
- ТЦ «Дирижабль» - с 12:00 до 18:00
- Гипермаркет «Сима-Ленд» - с 10:00 до 16:00
СЕРОВ
- ТЦ «Nebo» - с 12:00 до 20:00
-ТЦ «Тайга» - с 12:00 до 16:00
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
- Аптека №57 - с 14:00 до 19:00
СРЕДНЕУРАЛЬСК
- КТ «Волна» - с 16:00 до 20:00
СЫСЕРТЬ
- Здание ЖКХ (ул. Коммуны, 48) - с 9:00 до 14:00
НИЖНИЙ ТАГИЛ
- Центральный торговый комплекс - с 11:00 до 19:00
- ТРЦ «DEPO» - с 16:00 до 20:00
- ТРЦ «Квадрат» - с 16:00 до 19:00
- Нижнетагильский цирк - с 15:00 до 18:00