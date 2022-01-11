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Общество11 января 2022 6:21

Максим Прачик ушел с поста главы Корпорации развития Среднего Урала

У него истек контракт
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Исполняющим обязанности главы стал первый заместитель директора Игорь Визгин

Исполняющим обязанности главы стал первый заместитель директора Игорь Визгин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максим Прачик покинул пост генерального директора корпорации развития Среднего Урала. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в КРСУ.

- У него истек срок действия контракта, - объяснили там.

Исполняющим обязанности главы корпорации назначили первого заместителя директора Игоря Визгина.

КРСУ является компанией правительства Свердловской области. Корпорация занимается инвестиционными проектами в регионе и привлекает инвесторов.

Максим Прачик . Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 2019 года он возглавлял Корпорацию развития Среднего Урала. До этого он руководил компанией особой экономической зоны «Дубна» и предприятиями РУСАЛа.