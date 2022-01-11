Уральская мастерица создает уникальные люльки из лозы для малышей

Уникальные изделия из лозы создает Ольга Симакова. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Жительница Свердловской области Ольга Симакова на протяжении 18 лет занимается художественным плетением из лозы. В декабре минувшего года ее персональная выставка прошла в Центре традиционной культуры Среднего Урала в Екатеринбурге.

На персональной выставке Ольга Симаковой представлены уникальные вещи из коллекции мастерицы. Например, здесь есть корзина Деда Мороза, созданная в 2013 года для Дома актера. Эта корзина побыла на выставке всего десять дней, а потому ее забрали для новогодних представлений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Выставка Ольги Симаковой прошла в Екатеринбурге. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Также здесь представили две люльки из лозы для детей.

- Это две интересные люльки, в одной из которых уже выросла девочка, ей семь лет, а в другой выросло трое малышей. Эта люлька живет в семье в Верхних Сергах, - рассказывает Ольга Симакова.

До рождения ребенка Ольга Симакова обучила плетению из лозы больше 50 человек, и сейчас снова набирает учеников в своем музее в селе Чусовое.