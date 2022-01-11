В Кировграде мужчина на BMW украл в магазине 36 вакуумных упаковок с рыбой

Подозреваемый в краже рыбы уже имеет десять судимостей за аналогичные преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде мужчина украл в магазине 36 вакуумных упаковок с рыбой на сумму более пяти тысяч рублей. Очевидцы видели, как он покинул торговую точку, сев в BMW серого цвета и записали номер автомобиля. Информацию об этом передали наряду вневедомственной охраны Росгвардии.

- Вскоре экипаж обнаружил и задержал возле дома на улице Свердлова разыскиваемую иномарку. В автомобиле находились трое: супружеская пара 28 лет и мужчина 1987 года рождения. Росгвардейцы вызвали на место задержания наряд ГИБДД и следственно-оперативную группу, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Силовики выяснили, что к краже из магазина причастен 34-летний мужчина - житель поселка Верх-Нейвинский. Сумка с похищенным товаром находилась при нем в автомобиле.

В Росгвардии отметили, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности - на его счету десять судимостей за кражи. Задержанный был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. На него завели уголовное дело.