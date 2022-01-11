На ЖБИ произошла коммунальная авария

Рабочие приступят к устранению аварии сразу после получения согласования Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЖБИ рядом с домом на Сыромолотова, 7 ночью, 11 января, произошла коммунальная авария. Вода залила дорогу и тротуары, после чего местами замерзла и превратила улицу в каток.

- Авария произошла на трубопроводе диаметром 200 мм, для устранения - требуется проведение раскопочных работ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканала».

В компании отметили, что к утру очистили проезжую часть от последствий аварии и планируют помогать всем, кому потребуется помочь с выездом из дворов. Рабочие приступят к земляным работам сразу после получения согласования.

- Бригада цеха благоустройства работала на месте ночью, чтобы не допустить излив на проезжую часть. Сейчас дополнительно для очистки территории от наледи развертываем на месте 5 единиц техники и 3 бригады цеха благоустройства, - добавили в «Водоканале».

Напомним, в пятницу, 7 января, коммунальная авария произошла на Юмашева из-за резкого перепада температур. Вода также залила тротуары, дорогу и парковку.