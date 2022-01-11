На Урале пожар произошел на территории бывшего завода

С огнем боролись 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Нижняя Тура Свердловской области ночью, 11 января, вспыхнул пожар на территории бывшего завода на улице Малышева.

- В 01:45 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров на территории бывшего завода горел строительный мусор, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место для тушения пожара выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС. Огонь пожарным удалось локализовать за семь минут, еще три понадобилось, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:20.

Напомним, в Нижнем Тагиле ночью на улице Алтайская потушили пожар в девятиэтажном доме.