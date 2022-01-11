Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 2:47

На Урале пожар произошел на территории бывшего завода

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С огнем боролись 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС

С огнем боролись 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Нижняя Тура Свердловской области ночью, 11 января, вспыхнул пожар на территории бывшего завода на улице Малышева.

- В 01:45 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров на территории бывшего завода горел строительный мусор, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место для тушения пожара выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС. Огонь пожарным удалось локализовать за семь минут, еще три понадобилось, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:20.

Напомним, в Нижнем Тагиле ночью на улице Алтайская потушили пожар в девятиэтажном доме.