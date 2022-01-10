В Нижнем Тагиле потушили пожар в девятиэтажном доме

На площади 1 квадратный метр горел мусор. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Алтайская потушили пожар в девятиэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 10 января в 21:49.

- На площади 1 квадратный метр горел мусор в мусоросборнике муниципального 9-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и девять человек личного состава. Пламя было потушено жильцами самостоятельно до прибытия огнеборцев.

Напомним, что с 31 декабря по 10 января в Свердловской области произошло 132 пожара, в которых погибли 13 человек и еще 12 – пострадали. Никто из детей в новогодние праздники в огне не погиб. В МЧС отмечают снижение количество пожаров в эти дни на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.