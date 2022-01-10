В Красноуфимске открылись подразделения бережливых поликлиник

Больница обслуживает около 500 человек в день. Фото: Минздрав Свердловской области

В Красноуфимске в конце 2021 года открылись подразделения бережливых поликлиник. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области, общая площадь реконструкции более ста квадратных метров.

- Модернизировано более 100 рабочих мест медицинского персонала, улучшены условия пребывания пациентов в медицинской клиники, все это в дальнейшем скажется на улучшение качества оказания медицинской помощи, - рассказал главный врач Красноуфимской больницы Павел Мясников.

В поликлинике организована система навигации, открыт пост медсестры, интегрировано электронное расписание специалистов с оповещением пациентов в случае отмены/изменения времени приёма врача, а также полностью обновлено наполнение кабинетов приема и внедрена цифровая технология регистрации профилактических прививок.

Больница обслуживает около 500 человек в день.