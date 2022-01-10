Появилось видео, на котором девятилетняя девочка из Екатеринбурга попала под колеса машины

Пострадавшую увезли в больницу с ушибом коленного сустава. Фото: скрин с видео ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, что в Екатеринбурге водитель отечественной легковушки Lada Kalina сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло днем на пересечении улиц Циолковского и 8 Марта. Пострадавшую увезли в больницу с ушибом коленного сустава.

Ранее стало известно, что с 1 по 9 января 2022 года на дорогах Нижнего Тагила и пригорода зафиксировано 1,9 тысячи нарушений, 65 ДТП, в которых пострадали пять человек. За это время сотрудники проверили больше 10 тысяч автомобилей. 31 водитель задержан за езду в нетрезвом виде, еще 19 автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование.