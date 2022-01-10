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Общество10 января 2022 17:41

В Каменске-Уральском сразу трое местных жителей за сутки отдали деньги телефонным мошенникам

Злоумышленники рассказывают своим жертвам, что их родственник попал в ДТП
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Примечательно, что преступники в качестве своих жертв выбирают пожилых людей

Примечательно, что преступники в качестве своих жертв выбирают пожилых людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском полицейские за сутки приняли сразу три заявления от местных жителей, которые пострадали от рук телефонных мошенников. В общей сложности доверчивые уральцы отдали злоумышленникам 400 тысяч рублей, один человек лишился 200 тысяч, еще двое – по сто.

- Старая схема вновь используется мошенниками: ваш родственник совершил серьезное ДТП, теперь, чтобы уйти от ответственности надо возместить ущерб или даже дать взятку! Потом к доверчивым потерпевшим приезжает курьер и забирает деньги, - сообщают в МО МВД «Каменск-Уральский».

Ранее по аналогичным схемам огромные суммы денег пропадали у жителей Нижнего Тагила и Верхней Пышмы. Примечательно, что преступники в качестве своих жертв выбирают пожилых людей, которые идут на все ради спасения своих близких.