В Каменске-Уральском сразу трое местных жителей за сутки отдали деньги телефонным мошенникам

Примечательно, что преступники в качестве своих жертв выбирают пожилых людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском полицейские за сутки приняли сразу три заявления от местных жителей, которые пострадали от рук телефонных мошенников. В общей сложности доверчивые уральцы отдали злоумышленникам 400 тысяч рублей, один человек лишился 200 тысяч, еще двое – по сто.

- Старая схема вновь используется мошенниками: ваш родственник совершил серьезное ДТП, теперь, чтобы уйти от ответственности надо возместить ущерб или даже дать взятку! Потом к доверчивым потерпевшим приезжает курьер и забирает деньги, - сообщают в МО МВД «Каменск-Уральский».

Ранее по аналогичным схемам огромные суммы денег пропадали у жителей Нижнего Тагила и Верхней Пышмы. Примечательно, что преступники в качестве своих жертв выбирают пожилых людей, которые идут на все ради спасения своих близких.