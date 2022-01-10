На обвиняемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Фото: Следственный комитет по Свердловской области

В Талице мужчина во время ссоры насмерть забил колуном своего знакомого. Как сообщает Следственный комитет по Свердловской области, инцидент произошел вечером 6 января 2022 года.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания в доме по улице Бажова в городе Талице, вступил в конфликт со своим знакомым мужчиной, 1972 года рождения, работавшим машинистом-кочегаром в одном из учреждений, - рассказали с СК.

Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил мужчину по голове колуном для рубки дров. От полученных травм свердловчанин скончался на месте.

На обвиняемого завели уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Расследование инцидента продолжает.