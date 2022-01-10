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Общество10 января 2022 16:17

На Урале сирота добился получения своей квартиры через прокуратуру

Парень смог переехать не с первой попытки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В ведомстве установили, что 25-летний молодой человек проживал с опекуном в Омской области

В ведомстве установили, что 25-летний молодой человек проживал с опекуном в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре 25-летний парень, который остался без родителей в раннем детстве, заявил о нарушении своих жилищных прав и через прокуратуру добился получения благоустроенной квартиры. В ведомстве установили, что 25-летний молодой человек проживал с опекуном в Омской области и был включен в список нуждающихся в собственных «квадратах».

- В 2020 году заявитель переехал в Нижнюю Туру, в связи с чем обратился в Управление социальной политики, где ему отказали в удовлетворении заявления в связи с достижением им 23 лет и несоблюдением установленного порядка постановки на учет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого прокурор обратился в суд с требованием включить заявителя в список детей-сирот в целях предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда. Иск был удовлетворен, и парню предоставили благоустроенное жилье.