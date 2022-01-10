Евгений Куйвашев призвал открыть экскурсии в башне мэрии Екатеринбурга

Напомним, аналогичными мыслями делился мэр уральской столицы весной прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал виды Екатеринбурга с высоты башни администрации и восхитился открывшейся панорамой, напомнив, что именно сюда нужно водить на экскурсии горожан.

- Перед рабочей встречей с Алексеем Орловым попросил показать мне смотровую площадку городской ратуши. Город у нас красивейший! Смотрите, какой вид, настоящая столица, почему сюда не водят всех желающих? Были же планы, надо сделать, - написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

Напомним, аналогичными мыслями делился мэр уральской столицы весной прошлого года. Глава города Алексей Орлов спросил горожан на своей странице в Instagram, будет ли им интересно посетить башню с часами на администрации Екатеринбурга.

- Главные часы Екатеринбурга - самые большие на Урале. Может быть пришло время для того, чтобы открыть башню с часами для горожан и проводить туда экскурсии? Было бы вам интересно побывать в сердце администрации и взглянуть на город с высоты? – написал глава города.