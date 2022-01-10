В Екатеринбурге и Свердловской области повысили пенсию с 1 января 2022 года

Страховая пенсия для неработающих пенсионеров повышена на 5,9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области повысили пенсию. Страховая пенсия для неработающих пенсионеров была повышена на 5,9%. Эту информацию сообщили в Пенсионном Фонде России по Свердловской области.

Теперь для неработающих пенсионеров страховая пенсия составила 10 тысяч 556 рублей. Неработающим пенсионерам, выплата которых не достигает прожиточного минимума, выдадут социальную доплату к пенсии. Напомним, что прожиточный минимум в Свердловской области с 1 января 2022 года повысили на 9,5%.

В 2021 году страховая пенсия для неработающих пенсионеров Свердловской области была повышена на 6,3%. Средняя пенсия по Свердловской области тогда составляла 17 тысяч 500 рублей в месяц.

О размере пенсии по Свердловской области в 2022 году можно узнать по телефонам горячей линии отделения Пенсионного Фонда России по Свердловской области: +7 (800) 600-03-89 и +7 (343) 286-78-01.