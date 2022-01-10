В Следственном комитете подтвердили, что уральский депутат Валерий Блинов умер от переохлаждения

Фото: Дума Арамиля

Специалисты следственного комитета не будут возбуждать уголовное дело после смерти депутата КПРФ Валерия Блинова. 61-летнего мужчину нашли мертвым в Арамиле в конце декабря 2021 года. При этом подробности доследственной проверки не разглашаются.

- Причиной смерти Валерия Блинова стало переохлаждение, на его теле не обнаружили никаких повреждений, следов криминала нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Отметим, что на прошедших выборах Валерий Блинов избирался в Заксобрание региона от Сысертского округа, но занял второе место с 26,08% голосов. Его обошел гонщик Сергей Карякин.