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Общество10 января 2022 14:43

В Екатеринбурге наряд ППС поймал парня с крупной партией наркотиков

У молодого человека нашли почти 30 граммов мефедрона
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Молодой человек заверил полицейских, что приобрел наркотик для личного употребления

Молодой человек заверил полицейских, что приобрел наркотик для личного употребления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наряд ППС задержал 21-летнего молодого человека, у которого нашли крупную партию наркотиков. Все произошло ночью 1 января, тогда полицейские недалеко от дороги на Новосвердловскую ТЭЦ заметили подозрительного парня, который сбросил в сугроб сверток с неизвестным веществом.

- Следственно-оперативная группа изъяла находку и направила на исследование. Впоследствии согласно экспертизе было установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством мефедрон весом 29,89 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек заверил полицейских, что приобрел наркотик для личного употребления и не собирался его продавать. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», ему грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.