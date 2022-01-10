В Свердловской области 19 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 во время новогодних каникул

Работа ведется в рамках проекта «Общественное здоровье уральцев» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время новогодних праздников прививку от коронавируса сделали 19 тысяч человек. Пункты вакцинации работали без выходных и принимали желающих с 31 декабря по 9 января. Работа ведется в рамках проекта «Общественное здоровье уральцев».

- Особо востребованы в эти дни были кабинеты вакцинации, расположенные непосредственно в поликлиниках. С учетом этого спроса больницы планируют дальнейший график вакцинации на территориях, - рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Цирке Екатеринбурга после новогодних каникул возобновляет работу пункт вакцинации от коронавируса. Он был закрыт с 24 декабря.

- Сегодня в цирке вновь открывается пункт вакцинации против COVID -19. Время работы пункта: ежедневно с 13.00 до 18.00, - рассказали в пресс-службе Цирка.