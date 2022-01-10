Екатеринбургский хоккеист снялся в шоу Галустяна

Уралец является тренером любительской хоккейной команды и работает менеджером по продажам. Фото: «СТС»

Хоккеист из Екатеринбурга, 25-летний Михаил Яготин, снялся в шоу «Не дрогни!», которое ведут Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич. Об этом сообщает телеканал «СТС».

Яготину 25 лет. Он является тренером любительской хоккейной команды и работает менеджером по продажам. Он признался, что хочет доказать в шоу: на Урале живут самые смелые богатыри.

- Мне также хотелось испытать себя. И мне очень нравятся такие программы, как «Форт Боярд», которые заряжают адреналином, - заявил хоккеист.

Яготин признался, что самым тяжелым и неприятным было испытание, где его било током. Фото: «СТС»

Также Яготин признался, что самым тяжелым и неприятным было испытание, где его било током. Шоу «Не дрогни!» выйдет 17 января в 20:00 на «СТС».

По правилам игры в каждом из четырех испытаний ведущие выбирают себе по одному участнику. Задача подопечных — не дрогнуть. За каждый испуг участник получает балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем. При этом ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, должен будет сам пройти испытание.

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