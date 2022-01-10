Следователи выяснили, что пострадавшая умерла на месте происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 32-летний рецидивист зарезал свою знакомую во время бытового конфликта, трагедия произошла 3 января, мужчине уже предъявили обвинение по статье «Убийство». Следователи выяснили, что пострадавшая умерла на месте происшествия.

- Мужчина предпринял меры для сокрытия своей причастности к совершенному преступлению. Он вынес тело убитой на улицу и оставил у подъезда. Кроме того, он выбросил некоторые предметы ее одежды и принадлежавший ей сотовый телефон, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшей оказалась 38-летняя местная жительница, ранее она не была судима и нигде не работала. Мужчина полностью признал вину в содеянном.