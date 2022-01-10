Уральца, который напивался и избивал людей, отправили на 11 лет в колонию

Осужденный признал вину в суде частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошло заседание суда по делу рецидивиста из Арамиля Александра Решетникова. Он два раза в нетрезвом виде начинал драку из-за внезапно возникшей неприязни и наносил вред здоровью соперников. За это его отправили на 11 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на год, сообщает прокуратура Свердловской области.

Первый инцидент произошел ночью 22 декабря 2019 года. Осужденный был пьян. Он вступил в конфликт с мужчиной, который проходил мимо компании Решетникова. Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в лицо и три раза ногами по голове. Этими действиями осужденный причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести.

- При этом потерпевший после получения ударов попытался скрыться от Решетникова, однако последний догнал его, после чего у него возник умысел на совершение грабежа, в целях реализации которого он сорвал с шеи потерпевшего золотые цепь и крестик, с которыми скрылся с места совершения преступления, - говорится в сообщении прокуратуры.

Второй эпизод произошел вечером 28 июля 2020 года в Екатеринбурге. Решетников пил спиртное во дворе многоэтажки. У него внезапно возникла неприязнь к незнакомому мужчине, и он ударил его кулаком в лицо. Потерпевший упал на землю. А Решетников десять раз ударил ногами и руками мужчину по туловищу и голове. От травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

В суде Решетников признал вину частично. Он отрицал, что хотел что-то украсть у одного из соперников. Однако судебная экспертиза опровергла это. Приговор пока не вступил в силу.

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