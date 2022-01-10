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Происшествия10 января 2022 13:28

В Екатеринбурге девятилетняя девочка попала под колеса, перебегая дорогу «на зеленый»

Пострадавшую школьницу увезли в больницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки Lada Kalina сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло днем на пересечении улиц Циолковского и 8 Марта. Пострадавшую увезли в больницу с ушибом коленного сустава.

- Мать пояснила госавтоинспекторам, что дочь возвращалась из школы домой по маршруту, которым ходит постоянно. При пересечении 8 Марта она поскользнулась и упала на проезжую часть. Как произошел наезд, ребенок объяснить маме не смог, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем легковушки находился 29-летний молодой человек, его водительский стаж составляет семь лет, за это время его 18 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Автоинспекторам он объяснил, что маленького пешехода он не заметил.