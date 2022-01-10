Художник с Урала нарисовал портрет Дмитрия Муратова в знак благодарности за помощь мальчику со СМА

Фото: Instagram Евгения Ройзмана

Художник с Урала Владимир Костин нарисовал портрет известного журналиста и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в знак признательности за то, что тот подарил Евгению Ройзману картины Виталия Воловича, которые позже ушли на благотворительность.

- Здравствуй, Женя! Ты рассказывал, как Дима Муратов отдал тебе картины Воловича. Я подумал, долг платежом красен! Он у меня в списке хороших людей, я сделал ему портрет в знак признательности за его дела, - написал Евгений Ройзман на странице в социальных сетях.

Как оказалось, журналист передал Ройзману уникальный триптих художника Виталия Воловича «Страх и отчаяние в Третьей империи», который сейчас продают за миллион рублей, чтобы помочь маленькому Марку Угрехелидзе, которому поставили диагноз СМА.