В Верхней Пышме вынесли приговор женщине, продававшей алкоголь подросткам

Также у женщины будут удерживать 10% заработка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме вынесли приговор продавцу Екатерине Колосовской, которая неоднократно продавала алкоголь подросткам. Ей назначили три месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка, сообщает прокуратура Свердловской области.

Следствие установило, что продавец 13 июля 2021 года работала в магазине на улице Юбилейная. Она продала алкоголь подростку 16-летнему подростку.

- Необходимо отметить, что осужденная ранее привлекалась к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, - говорится в сообщении прокуратуры.

Колосовскую признали виновной по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенная неоднократно). Приговор уже вступил в силу.

Ранее, в 2020 году, в Туринске под суд отправили женщину-продавца, которая в январе того года продала подростку напиток с содержанием этилового спирта 4,3%. В итоге, мировой судья Туринского района решил оштрафовать ИП, у которого работала женщина, на 50 тысяч рублей.

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