За новогодние праздники на Урале родились больше 800 малышей

Многие медики встретили прошедшие праздники на рабочих местах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области за новогодние праздники на свет появились 843 малыша. Из них 380 родились в крупных перинатальных центрах региона, сообщает департамент информационной политики области.
- Многие из наших сотрудников встретили прошедшие праздники на рабочих местах. Наш персонал всегда на посту, - отметил главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра Сергей Мартиросян.
В 2022 году первым родившемся на Урале ребенком стал мальчик весом 3 070 грамм. Он появился на свет в Областном перинатальном центре. Также там в январские праздники родились три двойни.
В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре первой на свет появилась девочка Юлия весом 3 270 грамм. За период праздников там родились восемь двоен.
При этом в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре с 31 декабря новорожденных выписывали в костюмах Дедов Морозов. Праздничная выписка проходила в акушерских стационарах ЕКПЦ на улице Комвузовская, 3 и Дагестанской, 3. На малышей надевали красные колпачки с белой бомбошкой, а поверх конверта прикрепляли большой новогодний носок, который обычно предназначается для подарков.
В Областном перинатальном центре специалисты отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 тоже сделали для малышей новогодние колпачки.
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