На дорогах Нижнего Тагила в праздники поймали почти 2 тысячи нарушителей

Сотрудники ГИБДД несли службу в круглосуточном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 9 января 2022 года на дорогах Нижнего Тагила и пригорода зафиксировано 1,9 тысячи нарушений, 65 ДТП, в которых пострадали пять человек.

За это время сотрудники проверили больше 10 тысяч автомобилей. 31 водитель задержан за езду в нетрезвом виде, еще 19 автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Сейчас нарушители ожидают суда, им грозят внушительные штрафы до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Об этом пишет TagilCity.ru.

Уголовные дела возбудили в отношении трех водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Еще 30 автолюбителей сели за руль, не имея прав. Их накажут штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.