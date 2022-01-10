Рождественские службы в Свердловской области посетили больше 60 тысяч прихожан

Храмы Свердловской области в Рождество посетили больше 60 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рождественские службы в ночь на 7 января 2022 года в храмах Свердловской области посетили больше 60 тысяч уральцев. Такие данные предоставили в управлении Росгвардии по Свердловской области.

Перед проведением праздничных мероприятий сотрудники Росгвардии проверили 333 площадки для их проведения.

- В ночь на 7 января обеспечена безопасность рождественских Богослужений на территории 63 муниципальных образований, которые посетило более 60 тысяч человек. Перед приведением праздничных мероприятий обследовано 333 площадки для их проведения. В том числе усилен контроль за соблюдением законодательства об оружии частной охранной деятельности. Проверено оружие у более 2 тысяч владельцев гражданского оружия, проживающих в непосредственной близости от мест празднования Нового года Рождества Христова. Особый акцент делался на антитеррористической безопасности мест празднования, - рассказал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Максим Балакин.

Также в праздничные дни специалистами-взрывотехниками управления проведено 68 обследований мест проведения праздничных мероприятий, 36 объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также одного объекта спорта. Взрывоопасных объектов и веществ не обнаружено.

Дополнительно привлекался на праздники 616 человек личного состава. В органы внутренних дел доставлено 132 лица, которые нарушили закон на территории Свердловской области.