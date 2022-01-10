Эксперт рассказал, когда штамм «омикрон» может прийти в Свердловскую область

За сутки в Свердловской области подтвержден 371 новый случай коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области за сутки выявили еще 371 случай COVID-19. Это почти в два раза меньше, чем ежедневно выявлялось всего два месяца назад. Однако опасения у эпидемиологов сейчас вызывает распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Официально на Среднем Урале его еще не выявляли, но в оперативном штабе не раз отмечали, что это лишь вопрос времени, когда новый штамм придет в Свердловскую область. О том, как ситуация с заболеваемостью может развиваться дальше в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3FM) рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

- В январе мы будем видеть изменение эпидситуации, а февраль будет самый рисковый в плане заражения «омикроном» каждого жителя, - рассказал Александр Соловьев.

Эксперт лабораторной диагностики отмечает, что в странах, где уже доминирует штамм «омикрон», происходят еженедельный рекордный рост заболеваемости среди детей, а также их госпитализации.

- Это и Великобритания, и США, и Канада, - уточнил Александр Соловьев. - К сожалению, идет рост тяжелых случаев среди детского населения.