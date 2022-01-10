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Общество10 января 2022 10:22

В Нижнем Тагиле долгострой продали на аукционе за 27 миллионов рублей

Объект после продажи могут снести
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Недострой законсервировали в 2015 году. Фото: сервис Яндекс.Карты

Недострой законсервировали в 2015 году. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Нижнем Тагиле продали недостроенную котельную, которую начали возводить в начале 2000-х годов, однако так и не сдали в эксплуатацию. Долгострой на аукционе приобрела компания «УралСтройКомплекс», заплатив за него 27 миллионов 640 тысяч рублей.

В мэрии Нижнего Тагила после консервации котельной в 2015 году рассматривали разные варианты ее использования, однако в итоге решили продать объект. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Недостроенная котельная располагается на перекрестке улиц Пархоменко и Серова. После приобретения объект могут снести. Торги прошли на площадке Российского аукционного дома.