В Нижнем Тагиле долгострой продали на аукционе за 27 миллионов рублей

Недострой законсервировали в 2015 году. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Нижнем Тагиле продали недостроенную котельную, которую начали возводить в начале 2000-х годов, однако так и не сдали в эксплуатацию. Долгострой на аукционе приобрела компания «УралСтройКомплекс», заплатив за него 27 миллионов 640 тысяч рублей.

В мэрии Нижнего Тагила после консервации котельной в 2015 году рассматривали разные варианты ее использования, однако в итоге решили продать объект. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Недостроенная котельная располагается на перекрестке улиц Пархоменко и Серова. После приобретения объект могут снести. Торги прошли на площадке Российского аукционного дома.