В новогодние праздники в Свердловской области произошло 132 пожара

. С 31 декабря по 9 января было задействовано 1 222 сотрудника и 231 единица техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 декабря по 10 января в Свердловской области произошло 132 пожара, в которых погибли 13 человек и еще 12 – пострадали. Никто из детей в новогодние праздники в огне не погиб. В МЧС отмечают снижение количество пожаров в эти дни на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем (58 случаев), это 52%. 25 пожаров произошли из-за неисправного электрооборудования, это 18%, 14 пожаров произошли по вине неисправного печного отопления, - рассказывает Государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Андрей Ушаков.

По его словам, в Свердловской области в новогодние праздники было взято на контроль 947 объектов, в том числе с массовым пребыванием детей, религиозного назначения, торговых точек с складов с пиротехническими изделиями и площадки для их запуска.

- На всех объектах проведены надзорно-профилактические мероприятия. Происшествий на этих объектах не допущено. В рождественскую ночь на всех объектах религиозного назначения осуществлялось дежурство, выставлялись временные посты. С 31 декабря по 9 января было задействовано 1 222 сотрудника и 231 единица техники, - подытожил статистику Ушаков.