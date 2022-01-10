Особняк является памятником архитектуры регионального значения. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Невьянске в доме купца Мередина откроют музей уральской иконы. Работы начнутся уже в 2022 году, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- В ближайшие месяцы стартует разработка научно-проектной документации, будет проведена историко-культурная экспертиза проекта, государственная экспертиза проектной документации и реставрация здания, - говорится в сообщении.

Особняк был построен в XVIII веке. Он является памятником архитектуры регионального значения. В советское время в нем была поликлиника. В 90-е годы в здании произошел пожар, и оно почти все сгорело. От особняка остались несущие стены.

В 2022 году на развитие госучреждений в сфере культуры и искусства выделят больше 89 миллионов рублей. Это на 59 миллионов рублей больше, чем в 2021 году. Деньги пойдут на ремонт в зданиях и помещениях, противопожарные мероприятия и мероприятия по безопасности фондов, людей и зданий.

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