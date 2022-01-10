Кинотеатры Екатеринбурга в праздники потеряла 50% прибыли из-за пандемии

Заполняемость залов в кинотеатрах пока остается небольшой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области до 20 января 2022 года действуют QR-каникулы, которые, впрочем, не распространяются на посетителей кинотеатров. Несмотря на то, что с каждым днем все больше жителей Среднего Урала вакцинируются от коронавируса, прежний поток посетителей кинотеатрам восстановить пока не удается.
- Конечно, людей меньше. Несмотря на неплохую посещаемость с учетом действующих ограничений, кинотеатры недополучили от 30 до 50% потенциально возможной посещаемости, той, которую обычно получали в новогодние праздники до пандемии, - рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор сети кинотеатров «Премьер Зал» Владимир Петелин.
Отметим, что в Свердловской области каждый день снижается заболеваемость коронавирусом, и смертность от него.