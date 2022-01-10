Рост пассажирских перевозок на СвЖД в 2021 году составил 15%

Пассажирский поезд. Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 19,9 млн пассажиров (+11%), в дальнем следовании – 6,4 млн (+29,2%). Пассажирооборот в 2021 году вырос на 21,2% к уровню 2020 года и составил 7,1 млрд пасс-км.

В декабре 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 19,7% больше, чем в декабре 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,4 млн пассажиров (+15,6%), в дальнем следовании – 0,5 млн (+32,6%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2021 года составил 548 млн пасс-км, что на 22,9% больше, чем в декабре 2020 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2021 году перевезено 1 млрд 53,4 млн пассажиров, что на 20,8% больше, чем в 2020 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 961,4 млн пассажиров (+19,5%), в дальнем следовании – почти 92 млн (+36,4%). Пассажирооборот в 2021 году вырос на 32,4% к уровню 2020 года и составил 103,4 млрд пасс-км.

В декабре 2021 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 88,9 млн пассажиров (+20,4% к декабрю 2020 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 82,3 млн пассажиров (+19,4%), в дальнем следовании – 6,6 млн (+34,8%). Пассажирооборот в декабре 2021 года составил 7,1 млрд пасс-км, что на 27,2% больше, чем в декабре 2020 года.