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Здоровье10 января 2022 9:04

За сутки в Свердловской области COVID-19 обнаружили у 371 человека

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области за 10 января 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Часть ограничительных мер в Свердловской области сохраняется

Часть ограничительных мер в Свердловской области сохраняется

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки коронавирус диагностировали у 371 человека, из которых 186 – жители уральской столицы.

Также COVID-19 обнаружен у жителей Волчанска, Кушвы, Полевского, Первоуральска, Новой Ляли, Красноуфимска, Среднеуральска и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом жителей Среднего Урала с начала пандемии составляет 202 758 человек, из которых 176 550 – справились с болезнью. За сутки врачи сняли диагноз у 480 человек.

Сейчас состояние 354 человек оценивается как тяжелое, 206 из них размещены в палатах реанимации, 148 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от COVID-19 погибли 20 человек. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 9 631 человек.