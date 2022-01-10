Жители Пионерского намерены обратиться с жалобой в мэрию и прокуратуру из-за строительства автомойки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители микрорайона Пионерский выступили против строительства автомойки на пересечении улицы Блюхера и переулка Парковый. При этом предприниматель брал участок для строительства торговой галереи и автосервиса, рассказал «КП-Екатеринбург» общественный деятель Дмитрий Чукреев.

- Сегодня жители блокировали стройплощадку, приезжали подрядчик, собственник, полиция. Пытались договориться, но не получилось. Основная претензия, что земельный участок используется не по назначению, - объяснил он.

В договоре между подрядчиком Игорем Пучковым и заказчиком ООО «Экспоинт» сказано, что на 100 квадратных метрах будет построена торговая галерея, а на других 140 «квадратах» автосервис и мойка.

Согласно проекту и эскизу, подрядчик будет строить только автомойку. Фото: Дмитрий Чукреев

При этом по договору между администрацией Кировского района с ООО «Экспоинт», который имеется в распоряжении «КП-Екатеринбург», 100 квадратных метров участка были отданы под «Продовольственные, непродовольственные товары, общественное питание», еще 140 «квадратов» предназначались для автосервиса.

- Не прописано, что это будет автомоечный комплекс. Автомойка является совершенно другим классом опасности. И дело в том, что они по проекту, по эскизу строят только автомойку. То есть они не планируют строить никакую торговую галерею, - заявил «КП-Екатеринбург» Чукреев.

Жители Пионерского намерены обратиться с жалобой в мэрию и прокуратуру.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка