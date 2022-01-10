В новогодние праздники на свердловских дорогах поймали 450 пьяных водителей

Трассы Свердловской области сотрудники ГИБДД патрулировали в усиленном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 31 декабря по 10 января сотрудники ГИБДД патрулировали федеральные и региональные трассы Свердловской области. Благодаря усиленному надзору в новогодние праздники произошло всего три ДТП с участием пьяных водителей, в которых пострадали три человека.

- В новогодние праздники выявлено более 450 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, 50 водителей, управляющих повторно транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказывает временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления ГИБДД по региону Евгений Пятин.

Также на дорогах поймали 400 водителей, не имеющих права садиться за руль. Также выявлено 400 нарушений при перевозке детей. Больше 200 водителей нарушили ПДД, выехав на полосу встречного движения.

Напомним, что в новогодние праздники в Свердловской области произошло 57 ДТП, в которых погибли 13 человек. В ГИБДД назвали самые аварийные трассы региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области автобус с детьми попал в аварию: три человека в больнице. Водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу (подробнее)

Ехали к родственникам: В ДТП между Екатеринбургом и Тюменью погибла молодая женщина. Также в результате аварии водитель Mitsubishi Lancer госпитализирован с тяжелыми травмами (подробнее)

На свердловской трассе в страшной аварии погибли мужчина и 11-летний мальчик. Еще три человека с травмами доставлены в больницу (подробнее)