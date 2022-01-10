В Екатеринбурге на сгоревшем доме появился пес из популярного мема

Фото: instagram.com/roma_ink

В Екатеринбурге на сгоревшем доме на Щербакова, 57 появился пес из популярного мема «This is fine». Его нарисовал уличный художник Рома Инк.

- Все хорошо. Так мы говорим? А когда не хорошо? Тоже? - написал Ролма Инк на своей странице в Instagram. - Порой я чувствую себя как этот песель из микрокомикса, только вот гореть уже нечему, и тлеть нечему. Осталось встать и пойти. Пойду пожалуй.

Напомним, в мае 2020 года Рома Инк разместил на Октябрьской площади работу, посвященную протестам против строительства храма, которые прошли на тот момент больше года назад. Надпись «Сквер наш» появилась в центре Екатеринбурга ночью, но через несколько часов ее уже стерли коммунальные службы.