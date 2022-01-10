В УрФУ продлили сессию для студентов из Казахстана

Россия направила в Казахстан миротворцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет продлит сроки сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии студентам, находящимся в Казахстане. Об этом сообщил директор по образованию УрФУ.

- Сроки продления будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией, - сообщили в вузе.

Напомним, что накануне в Кольцово из Алта-Аты доставили челябинских конькобежцев. Спортсмены покидали Казахстан в сопровождении десантников из Ульяновска.

- Мы должны были вернуться 16 января. Встречали Новый год там. 2 или 3 числа были в магазине и внезапно пропал интернет. Подумали, что это из-за погоды. Потом уже из новостей узнали о беспорядках. Спустя ночь понимаем, что ситуация серьезная. Мы были в 20 километрах от города, нас изолировали.

По последним данным, в результате беспорядков в Казахстане погибло 164 человека. В их числе трое детей. Россия направила Коллективные миротворческие силы в рамках соглашения ОДКБ.