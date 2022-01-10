На Урале назначили нового вице-президента «Ростелекома»

К команде компании на Урале Иван Пичугин присоединился в 2020 году Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Урал»

Директором и вице-президентом уральского филиала компании «Ростелеком» стал руководитель филиала в Екатеринбурге и Свердловской области Иван Пичугин. К команде компании на Урале он присоединился в 2020 году. Сейчас он сменил Сергея Гусева, занимавшего должность директора филиала на протяжении пяти лет.

- Иван Пичугин за два года добился высоких результатов в бизнесе, - рассказал Сергей Гусев. - Уверен, что в новой должности он продолжит положительную динамику развития «Ростелекома» на Урале и реализует новые эффективные проекты.

Сергей Гусев, как рассказали в компании, с сегодняшнего дня переходит на работу в корпоративный центр «Ростелекома» в Москве.