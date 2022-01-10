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Происшествия10 января 2022 7:59

В ГИБДД назвали самые опасные трассы Свердловской области

В ДТП во время праздников на автодорогах погибли 13 жителей региона
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Аварийность на нескольких трассах Свердловской области выше средней

Аварийность на нескольких трассах Свердловской области выше средней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД назвали самые опасные трассы федерального и регионального значения, на которых чаще всего происходили ДТП в новогодние праздники 2022 года.

Всего на Среднем Урале с 1 по 10 января произошло 53 ДТП, в которых 13 человек погибли, из них 1 ребенок, и 86 получили ранения, в том числе 13 детей. Основными причинами ДТП явились выезд на полосу встречного движения и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. 57% ДТП произошли именно на автодорогах Свердловской области.

- Из федеральных автодорог, это трасса «Пермь – Екатеринбург», где произошло 7 ДТП, 2 человека погибли и 14 получили ранения. Это территория Ачита, Нижних Серег и Красноуфимска. Это федеральная автодорога «Екатеринбург – Тюмень», где произошло 4 ДТП, 2 человека погибли, 5 получили ранения и автодорога федерального значения «Екатеринбург – Шадринск – Курган», где также произошло ДТП с погибшим, - рассказывает временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления ГИБДД по региону Евгений Пятин. - Если говорить об автодорогах регионального значения, то наиболее аварийная трасса – «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», где в 3 ДТП погибли 2 человека, включая одного ребенка, 5 получили ранения.

11-летний ребенок погиб в ДТП на севере региона. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

11-летний ребенок погиб в ДТП на севере региона. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Также Евгений Пятин подробно рассказал об аварии, в которой погибли отец и его 11-летний сын. По словам Пятина, 7 января семья из Североуральска ехала в Екатеринбург на новогоднюю елку. Водитель автомобиля «Ниссан» в условиях ограниченной видимости выехал на полосу встречного движения для обгона фуры, где допустил столкновение с автомобилем «Лексус». Погиб водитель «Ниссана» и 11-летний ребенок, который находился сзади слева. Три человека получили ранения.

В праздники сотрудниками ГИБДД проводились рейдовые мероприятия по поимке пьяных водителей.

- За новогодние праздники произошли три ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых три человека пострадали.

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