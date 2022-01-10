Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 7:52

В Камышлове лицей выплатит 60 тысяч ученице за травму на уроке физкультуры

Девочка получила перелом 1, 2, 3, 4 позвонков грудного отдела позвоночника
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьница травмировалась на физкультуре во время исполнения упражнения «кувырок назад»

Школьница травмировалась на физкультуре во время исполнения упражнения «кувырок назад»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове второклассница получила перелом 1, 2, 3, 4 позвонков грудного отдела позвоночника на уроке физкультуры во время исполнения упражнения «кувырок назад». Инцидент произошел 30 ноября 2020 года в лицее №5. Камышловская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- Установлен факт отсутствия должного контроля за безопасностью детей во время образовательного процесса в лицее со стороны преподавателя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Кроме того, учреждением образования не был обеспечен образовательный процесс в соответствии с положениями законодательства, устанавливающими обязанность создать условия для безопасного и подконтрольного пребывания несовершеннолетних в период оказания им образовательных услуг.

Прокурор после проверки обратился в суд с исковым заявлением к лицею, где девочка получила травму, о взыскании компенсации морального вреда.

Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав в качестве компенсации морального вреда ребенку 60 тысяч рублей, а также расходы на приобретение корсета. Представители учебного заведения пытались обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения.