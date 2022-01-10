В Камышлове лицей выплатит 60 тысяч ученице за травму на уроке физкультуры

Школьница травмировалась на физкультуре во время исполнения упражнения «кувырок назад» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове второклассница получила перелом 1, 2, 3, 4 позвонков грудного отдела позвоночника на уроке физкультуры во время исполнения упражнения «кувырок назад». Инцидент произошел 30 ноября 2020 года в лицее №5. Камышловская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- Установлен факт отсутствия должного контроля за безопасностью детей во время образовательного процесса в лицее со стороны преподавателя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Кроме того, учреждением образования не был обеспечен образовательный процесс в соответствии с положениями законодательства, устанавливающими обязанность создать условия для безопасного и подконтрольного пребывания несовершеннолетних в период оказания им образовательных услуг.

Прокурор после проверки обратился в суд с исковым заявлением к лицею, где девочка получила травму, о взыскании компенсации морального вреда.

Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав в качестве компенсации морального вреда ребенку 60 тысяч рублей, а также расходы на приобретение корсета. Представители учебного заведения пытались обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения.