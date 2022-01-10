Жители Екатеринбурга пожаловались на заваленные снегом остановки

Из-за снежной колеи подойти к транспорту сложно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на плохую уборку остановок общественного транспорта в понедельник, 10 января. Из-за этого к автобусам и троллейбусам подходить не только трудно, но и опасно.

- Один трактор проезжает по пешеходной части, оставляя колею, другой – по проезжей части у остановки. В итоге получается двойная большая колея. Дворники далеко не везде убирают колеи вовремя, поэтому люди вынуждены скатываться к транспорту с горки, - рассказали «КП-Екатеринбург» горожане.

Такая ситуация наблюдается на троллейбусной остановке «Площадь первой пятилетки» на площади Уралмаша, на всех остановках общественного транспорта по улице Крауля, а также на многих других остановка.

Также горожане жалуются на ледяные накаты на проезжей части у остановок.

- Транспорт тормозит на снегу у остановки, образуется наледь, когда автобус или троллейбус останавливается чуть поодаль от тротуара, приходится бежать по льду, это опасно. Если в городе тротуары посыпают противогололедным материалом, то почему бы не посыпать им подъезды к остановкам? – говорят горожане.

Отметим, что в новогодние каникулы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил убирать снег в оперативном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение на дорогах.