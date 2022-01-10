В оперативном штабе ответили, выявлен ли штамм омикрон в Свердловской области

Сообщений о выявлении штамма омикрон на Среднем Урале пока не поступало. Фото: Иван МАКЕЕВ

Штамм «омикрон», новый вариант коронавируса, продолжает распространяться по миру. И хотя аналитики Всемирной Организации Здравоохранения уже признали, что этот штамм вызывает менее тяжелое течение болезни, чем штамм «дельта», но опасаться его все равно стоит. «Комсомолка» обратилась в региональный оперативный штаб, чтобы уточнить, добрался ли «омикрон» до Среднего Урала.

- Службой Роспотребнадзора ведется мониторинг за циркуляцией штаммов коронавируса. Материал для определения вариантов вируса отбирается у заболевших новой коронавирусной инфекцией: прибывших из-за рубежа, контактных с прибывшими из-за рубежа, в клинически тяжелых случаях, лиц с устойчивостью к лечению и других, - отмечают в оперативном штабе.

Все пробы из Свердловской области отправляются в Тюмень в НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. Также пробы идут в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

- Результаты секвенирования ДНК вируса аккумулируются и анализируются в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, - добавляют в оперативном штабе.

Добавим, что 9 января за сутки было зарегистрировано 374 случая COVID-19 на Среднем Урале. Сообщений о выявлении «омикрона» в Свердловской области не поступало.