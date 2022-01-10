Почту из Новосибирска в Екатеринбург и обратно теперь будут возить на грузовике

. Новый маршрут позволит ежедневно доставлять несколько тонн почты. Фото: «Почта России»

Письма и посылки из Новосибирска в Екатеринбург и обратно теперь будут возить напрямую на грузовике. О запуске нового автомаршрута рассказала «Почта России».

- Новый почтовый автомаршрут Екатеринбург-Новосибирск протяженностью 1 600 километров в одну сторону курсирует ежедневно и выполняется на крупнотоннажном автотранспорте, - говорится в сообщении.

Длительность этого маршрута достигает 32 часов в одну сторону. Новый маршрут позволит ежедневно доставлять несколько тонн почты. Также он сократит сроки доставки. До этого письма и посылки между Уралом и Сибирью доставляли по железной дороге.

Замдиректора по логистике макрорегиона Урал «Почты России» отметил, что компания пересматривает сеть маршрутов. На данный момент из Екатеринбурга в соседние регионы действуют 12 маршрутов.

Несмотря на то, что между регионами почту отправляют и по железной дороге, большую часть маршрутов «Почта России» выполняет на собственном автомобильном транспорте. Самым длинным почтовым маршрутом был Екатеринбург-Нижневартовск, протяженность которого составляет больше 1 300 километров в одну сторону.

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