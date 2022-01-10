В Цирке Екатеринбурга возобновляет работу пункт вакцинации

В прошлом году пункт вакцинации в Цирке посетили больше 10 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Цирке Екатеринбурга после новогодних каникул возобновляет работу пункт вакцинации от коронавируса. Он был закрыт с 24 декабря.

- Сегодня в цирке вновь открывается пункт вакцинации против COVID -19. Время работы пункта: ежедневно с 13.00:18.00, - рассказали в пресс-службе Цирка.

Напомним, пункт вакцинации в Цирке открыли в мае 2021 года. За то время, его посетили больше 10 тысяч человек. Примечательно, что горожанам, поставившим вакцину в Цирке, выдают специальный сертификат, который можно будет обменять на контрамарку на представление.