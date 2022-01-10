На Урал к Новому году было доставлено 54 миллиона детских игрушек

Количество поступивших новогодних товаров подсчитали уральские таможенники Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал к Новому году из Китая, Колумбии, Испании, Италии, Турции, Германии и Узбекистана было доставлено 54 миллиона детских игрушек. Количество поступивших товаров подсчитали уральские таможенники.

- К Новому году уральские таможенники выпустили 677 деклараций с товарами для главного праздника года, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Две тысячи тонн детских игрушек, новогоднего и рождественского декора, карнавальных костюмов, фейерверков, шоколадных конфет и, конечно, цитрусовых по стоимости составили полмиллиарда рублей.

Таможенники отметили, что в этот раз из латиноамериканской страны впервые было доставлено воздушных шаров аж на 87 миллионов рублей. Мандарины и апельсины, поступили на Урал перед новогодними праздниками, из Ирана, Узбекистана, Турции, Грузии и Таджикистана. А 170 тонн шоколадных конфет привезли на Урал из Азербайджана.