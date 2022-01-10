АО «Екатеринбурггаз» обеспечило надежное газоснабжение Екатеринбурга в праздники

Фото предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

В период с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года было организовано дежурство персонала и руководителей предприятия для того, чтобы обеспечить тепло, уют и безопасность в домах горожан в праздничные дни.

Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» работало в круглосуточном режиме. С 1 января по 10 января 2022 года жители Екатеринбурга вызывали аварийную газовую службу 191 раз. Это на 9% меньше уровня аналогичного периода 2021 года и на 14% ниже, чем в 2020 году.

В основном, беспокойство вызывали абоненты, небрежно обращающиеся с газом. Несколько раз газоспасатели выезжали на случаи возгорания пищи, когда абоненты забывали про включенные газовые плиты. А 1 января в 7.30 утра переполох устроил житель дома по ул.Избирателей, 36 - после застолья он начал угрожать взорвать свою квартиру, его супруга вызвала спецслужбы. Жители также просто звонили на экстренный телефон 104, чтобы поздравить газовиков с Новым годом.